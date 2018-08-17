Население Финляндии растет из-за иммигрантов

Население Финляндии растет с помощью иммиграции. Об этом сообщает финский Статистический центр, пишет Yle.

В 2018 году прирост населения составил почти 5 тысяч человек, теперь в Финляндии проживает более 5,5 млн человек.

До конца июня в Финляндию переехало около 17 тысяч иммигрантов, в то время как за аналогичный период времени из страны выехало примерно 8 тысяч человек.

Одновременно с этим рождаемость продолжает снижаться. С января по июль в стране родилось около 28 тысяч детей, что примерно на 1500 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новорожденных было почти на 4 тысяч меньше, чем умерших.

Население стран Европейского Союза оценивается в 512,6 млн человек по состоянию на 1 января 2018 года. Год назад количество жителей стран ЕС составляло 511,5 млн человек.

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