НАСА создаст и запустит свой первый луноход в 2023 году

Представители НАСА официально заявили о намерении создать и отправить первый американский луноход на спутницу Земли в 2023 году, что станет первым этапом в реализации программы возвращения США на Луну. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Space.com
«Нам хотелось бы отправить ровер на Луну как можно быстрее. Это будет достаточно большой луноход, чья масса составит от 300 до 500 килограмм. Мы нацелены на изучение полюсов Луны и долговременную, многомесячную работу», — заявил Стив Кларк (SteveClarke), заместитель директора научного подразделения НАСА.
Пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Сам президент США и Джим Брайденстин, будущий администратор НАСА, часто говорят о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию «постоянной инфраструктуры» на спутнике нашей планеты.
Первым шагом на пути реализации этих планов стало соглашение НАСА и девяти ведущих космических стартапов и крупных компаний, подписанное в ноябре прошлого года. В его рамках аэрокосмическое агентство США может воспользоваться их услугами по доставке своих аппаратов на Луну уже в ближайшие годы.