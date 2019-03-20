НАСА создаст и запустит свой первый луноход в 2023 году

«Нам хотелось бы отправить ровер на Луну как можно быстрее. Это будет достаточно большой луноход, чья масса составит от 300 до 500 килограмм. Мы нацелены на изучение полюсов Луны и долговременную, многомесячную работу», — заявил Стив Кларк (SteveClarke), заместитель директора научного подразделения НАСА.

Пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Сам президент США и Джим Брайденстин, будущий администратор НАСА, часто говорят о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию «постоянной инфраструктуры» на спутнике нашей планеты.