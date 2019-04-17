НАСА сообщило о запуске грузового космического корабля Cygnus

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в среду должна стартовать к Международной космической станции (МКС), сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Запуск намечен на 16:46 по восточному времени США с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, которым будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции — модулю Unity.

По сообщению НАСА, погодные условия в районе космодрома на 90% благоприятны для проведения запуска.

В преддверии запуска к МКС американская ракета-носитель с «грузовиком» в понедельник была установлена на стартовой площадке на космодроме Уоллопс. Специальный поезд доставил ракету из цеха горизонтальной сборки к расположенному в полутора километрах от него стартовому столу.