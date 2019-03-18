НАСА сообщило о взрыве метеорита над Беринговым морем

В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА.

Этот взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие и уступает только падению челябинского метеорита в 2013 году.

Метеорит взорвался в 26 километрах над поверхностью Земли. Его засекли американские военные спутники.

По словам сотрудника НАСА Линдли Джонсона, метеорит взорвался неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты, поэтому сейчас исследователи опрашивают авиакомпании на предмет возможных свидетелей случившегося.