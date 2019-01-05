NASA сообщило, что визит Рогозина в США придётся отложить

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что запланированный на февраль визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США придётся отложить.

«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который сейчас запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс.

Она добавила, что новая дата визита пока не определена.

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| 2019-01-05T10:12:28+00:00 5 января 2019, 13:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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