NASA сообщило, что визит Рогозина в США придётся отложить

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что запланированный на февраль визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США придётся отложить.

«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который сейчас запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс.

Она добавила, что новая дата визита пока не определена.

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