NASA не смогло найти марсоход Opportunity после бури

На Красной планете после пылевого шторма был утерян марсоход Opportunity. Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла ровер. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить. Об этом отмечено на сайте NASA.

По информации издания, ровер был застигнут бурей, когда находился в Долине Настойчивости.

Пылевые бури являются нередкими на Марсе и чаще всего происходят летом, когда планета подходит к перигелию (ближайшая к Солнцу точка орбиты).

Вследствие испарения замороженного углекислого газа атмосфера сгущается и повышается температура. Из-за этого частицы пыли поднимаются выше. В результате пылевые облака могут достигать в высоту 60 километров.

Известно, что в последний раз марсоход накрыла буря в 2007 году. Тогда связь с ним пропала на две недели. Однако на этот раз масштабы шторма были значительно больше, передает korrespondent.net.

Марсоход во время бури был переведен в кризисный режим. Это было сделано в связи с тем, что ровер питается от собнечных батарей и для нормальной работы они должны оставаться теплыми. Однако во время бури температура ровера составляла минус 29 градусов Цельсия.

Ровер Opportunity начал свою миссию 25 января 2004 года. Изначально планировалось, что он будет работать 93 земных дня. Однако в итоге ровер проработал более 14 лет.

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