Нас не читают

Практически всю современную историю Азербайджан провел в войне с Арменией по известным причинам. Тут стоит отметить, что война шла не только в блиндажах и окопах, но и экономическая, культурная, спортивная и естественно информационная. О последней мы, и будем говорить.

Наверное все, кто работают в СМИ и не только, знают о таком сайте как «alexa», где можно отслеживать рейтинг того или иного СМИ. Есть и другие сайты, которые могут предоставить подобную информацию, но, думаю, данный сайт является одним из наиболее авторитетных в этом направлении. Так вот, решил промониторить рейтинг наших местных русскоязычных СМИ, а заодно армянские и грузинские СМИ для понимания того, как обстоят дела в сфере средств массовой информации на Южном Кавказе.

Результаты не просто удивительны. Для русскоязычных азербайджанских СМИ — плачевны, а для государства — очень опасны, и с этим что-то надо делать. Если верить результатам alexa, то армянское общество практически напрочь отказывается читать азербайджанские СМИ. Причем любые, вбил практически все основные русскоязычные СМИ, более 75% читателей этих СМИ – это местная аудитория.

Вся информвойна с Арменией, о которой у нас любят так часто говорить, идет в никуда, мы пишем и пишем, а нас то, не читают. Удивительность данной картины заключается еще и в том, что хотя бы госструктуры Армении должны нас читать, но видимо нет. Азербайджан, его жизнь и общество и все то, что у нас тут пишут про Карабах, Пашиняна, Армению и так далее, не интересны армянскому обществу. Правда, армянские СМИ цитируют азербайджанские СМИ, но массовый интерес армянского общества к азербайджанским СМИ полностью отсутствует, если опять же верить alexa.

Диаметрально противоположная ситуация наблюдается в армянских СМИ. Практически все передовые армянские электронные средства массовой информации получают трафик из Азербайджана. Во всех — посетители из Азербайджана, а на некоторых армянских сайтах посетителей из Азербайджана больше, чем из самой Армении.

О чем это говорит? Комментируя # эксперт в области медиа, председатель Объединения Журналистов «Yeni Nəsil» Ариф Алиев, сказал, что то, что в Армении не читают азербайджанские СМИ, является для него новостью.

«Мы долгое время работали в этой сфере, мониторили и следили за цитируемостью той или иной стороны, и всегда интерес был большой. Были раньше случаи прямого сотрудничества между азербайджанскими и армянскими СМИ. Понятно, что тут речь идет о сайтах, которые функционируют на русском языке. За последнее время стали свидетелями того, как вытесняются русскоязычные печатные СМИ. Это касается также и телевидения, где, после принятия закона, вообще убрали русский язык, если не брать в расчет специальные новостные передачи. Такие газеты как «Зеркало» и «Эхо» вообще перестали существовать», — сказал он.

Из возможных причин эксперт привел, что большинство азербайджанских СМИ стали «одного цвета».

«То есть плюрализм находится на низком уровне. Мы говорим о том, что часть СМИ в стране перестала существовать, а другая часть сконцентрировалась в одних руках, то есть сегодня можно просмотреть один сайт и знать о чем пишут все остальные. Это, конечно же, мое личное мнение, а не выводы, сделанные на основе глубокого анализа и исследования», — считает он.

По мнению Алиева, не исключено и то, что сейчас выросло новое поколение армян и азербайджанцев, и поэтому интерес друг к другу утерян.

«Практически нет никакого общения между обществами двух стран и нет контактов. Все начало восприниматься как «белое и черное». Что читать, если и так все известно?», — сказал он.

Говоря же о грузинских СМИ, он сказал, что не в обиду грузино-азербайджанским отношениям, всегда информация об Азербайджане в Армении и об Армении в Азербайджане вызывала больше интереса, чем в Грузии об этих странах.

Тем не менее, нужно сказать, что сегодня азербайджанские СМИ больше ориентированы на местную аудиторию. Сайты, которые функционируют на средства отдельных лиц, ведут информвойну между собой, а не пишут про ситуацию в стране, и иногда пишут о конфликте с Арменией. Не исключен и тот факт, что армянское общество больше всего волнуют свои внутренние проблемы, нежели карабахский конфликт, тем более, информации вокруг переговоров сегодня больше выдают армянские официальные источники.

Тут резонно было бы спросить, почему у нас больше читают армянские СМИ? Причем нужно отметить, что не факт, что мы получаем достоверную информацию, и не дезинформируем сами себя. Но самое главное то, что за все это время, Азербайджан, несмотря на финансовые возможности и кадровый потенциал в журналистике умудрился так и не создать качественное отечественное СМИ мирового уровня, на которое все ссылались бы, и интересы страны защищались бы.