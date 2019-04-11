Народному писателю Чингизу Абдуллаеву вручен орден «Шараф»

Состоялась церемония вручения ордена «Шараф» народному писателю Азербайджана Чингизу Абдуллаеву.
По сообщению Report, орден вручил всемирно известному писателю министр культуры Абульфас Гараев.
Поблагодарив президента Ильхама Алиева, писатель отметил: «Я благодарю читателей за то, что читают мои книги. За последние три дня я получил награды шести стран. Однако самой высокой для меня наградой является орден, присвоенный азербайджанским государством».
Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф» за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы.