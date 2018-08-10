Народ примет «правильное» решение – надо помочь Azəriişıq

Тема блэкаута еще не успела сойти с повестки дня азербайджанского общества, как Azeriişıq вновь дал о себе знать. В соцсетях началось бурное обсуждение непонятных счетов за свет. Пользователи соцсетей выражали недовольство тем, что разница между оплатами за предыдущие месяцы и последним была в два, а некоторых случаях и в три раза больше.

Народ возмущается и критикует организацию. Все как всегда, азербайджанский контент соцсетей только и делает, что постоянно кого-то критикует. Потом пожаловался друг, затем родственники, ты же журналист, узнай, разберись. Но я все еще надеялся, что произошла какая-то ошибка, и дожидался официального заявления Azeriişıq, может все прояснится.

Пока счет за свет не пришел и ко мне домой. Все стало на свои места. За все время со дня установки кондиционера (почти 2 года), мне еще не приходилось платить даже 20 манат, а тут пришел счет на 39 манат с копейками. Не поленился и начал считать. Сколько киловатт делает до лимита — по 7 копеек, а сколько было израсходовано после прохождения лимита по 11 копеек — все было верно.

Звоню в пресс-службу Azeriişıq, отвечает глава службы Танрыверди Мустафаев:

-Как вы знаете прошлый месяц был жарким, и скорее всего, вы часто использовали кондиционер, поэтому, скорее всего, вы прошли лимит ( 300 кв), поэтому так.

— Но ведь не могло же быть, чтобы почти все население города прошло лимит, большинство людей летние месяцы вообще не бывают дома, кто на даче, кто на пляже, а кто вообще заграницей,- пытаюсь возразить я.

— Какой смысл нам врать? Месяц был жарким, и все использовали кондиционеры, — твердит он.

— Танрыверди муеллим, у нас дома грудной ребенок, мы из-за него не пользовались кондиционером в том количестве, чтобы пройти лимит. До рождения ребенка мы пользовались кондиционером намного больше.

Он, не переставая твердит и доказывает, что в этом месяце мы пользовались кондиционером больше. Ради справедливости, надо отметить, что ко мне домой сразу же был отправлен работник Azeriişıq. Проверили, правильно ли выбили чек, может ошибка какая, но нет, все было верно, счетчик был на их стороне. Придраться не к чему, а вот как доказать, что он накручен и такого не может быть, просто невозможно. Ты говоришь одно — тебе показывают цифры на счетчике.

— Мы же это не от себя написали, что счетчик показывает, то и использовано. Вы можете написать заявление, чтобы мы взяли счетчик и отправили на экспертизу, либо поменяли его, — предлагает Т. Мустафаев.

Делать было уже нечего. Доказательства и аргументация представителей Azeriişıq железные, а все разговоры о том, что не могло такое количество людей перейти лимит — бессмысленны. «Была аномально жаркая погода, и все пользовались кондиционерами», — ответят вам.

А кто, мало пользовался кондиционером и экономил — это ваши проблемы, не экономили бы. Хоть было бы не обидно платить такую сумму. Правда, есть несколько вариантов: либо не платить ( не получится, так как вам сразу отключат свет и это уже не блэкаут); либо протестовать против таких «аномальных» тарифов, ну или против «неправильных счетчиков»; либо же смириться с тем, что было жарко и заплатить.

Более чем уверен, народ примет «правильное» решение. Ведь, все понимают, что во время блэкаута страна покупала электроэнергию у России и Грузии в инвалюте, и теперь за нее надо платить, а у Azeriişıq, как и у других госструктур, совсем нет денег, надо помочь…

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