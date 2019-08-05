Наркобарон предпринял побег из тюрьмы, притворившись собственной дочерью

В Рио-де-Жанейро местный наркобарон Клаувино да Сильва пытался притвориться собственной дочерью для побега из тюрьмы. Об этом сообщает The Gaurdian.

По информации издания, заключенный надел силиконовую маску, парик и одежду розового цвета, чтобы выдать себя за свою 19-летнюю дочь, которая приходила навестить его в день побега.

Отмечается, что попытка Сильва покинуть тюрьму провалилась из-за его нервного поведения.

В настоящее время полиция выясняет причастна ли дочь наркобарона к его побегу.(Газета.ру)