Направляющегося в Москву «изгнать Путина» шамана задержали

Жителя Якутска Александра Габышева, провозгласившего себя шаманом и шедшего пешком в Москву, чтобы, по его словам, «изгнать (президента РФ Владимира) Путина», в ночь на четверг, 19 сентября, задержали в районе федеральной трассы на границе Бурятии и Иркутской области, где он разбил лагерь для ночевки. Об этом сообщило издание Znak.com.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — рассказал изданию один из сопровождавших Габышева. По его словам, в отношении мужчины может быть возбуждено дело по статье об организации экстремистского сообщества.

Между тем сторонник Габышева Дмитрий Крюков сообщил «Снобу», что к лагерю подъехали несколько машин, перекрывших дорогу в обе стороны. По его словам, стоянку окружили около 40 человек с масками на лице, у некоторых из них были оружие и фонари в руках. «Шамана похитили. Его разбудили, не дали одеться и увели. Мы не знаем, где он сейчас находится, наши люди поехали искать его в Улан-Удэ», — добавил он. Как утверждает Крюков, среди людей, забравших «шамана», были сотрудники полиции и Росгвардии. (Русская Служба DW)