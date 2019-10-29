Напавший на мечеть в Байонне хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам

Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французской Байонне, хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери, передает  РИА Новости.

Как сообщил местный прокурор Марка Марье прокурор на пресс-конференции, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны), а затем ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать, затем он был задержан полицией.

По словам, прокурора, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.

«Допрос был прерван из-за состояния его психического здоровья», — сказал прокурор, добавив, что задержанный во вторник пройдет психиатрическое освидетельствование.

| 2019-10-29T22:41:30+00:00 29 октября 2019, 23:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss