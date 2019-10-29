Напавший на мечеть в Байонне хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам

Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французской Байонне, хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери, передает РИА Новости.

Как сообщил местный прокурор Марка Марье прокурор на пресс-конференции, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны), а затем ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать, затем он был задержан полицией.

По словам, прокурора, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.

«Допрос был прерван из-за состояния его психического здоровья», — сказал прокурор, добавив, что задержанный во вторник пройдет психиатрическое освидетельствование.