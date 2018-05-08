Нападки на Коран неуместны и неуважительны

Клевета на ислам, мусульман и Священный Коран противоречит здравому смыслу, исторической правде, нормам права, закону и совести.

Об этом говорится в заявлении Управления по делам религии Турции, распространённом в связи с обращением 300 французских писателей и политиков, в том числе экс-президента Николя Саркози, призвавших исключить из священного Корана некоторые аяты на том основании, что они якобы способствуют распространению насилия и антисемитизма, сообщает агентство «Анадолу».

В заявлении указывается на неуместность попыток увязать ислам с преступными действиями отдельных лиц и отдельными событиями.

В документе, в частности, отмечается, что некоторые круги, воспользовавшись убийством во Франции пожилой еврейской женщины, развернули кампанию очернения против Священной книги мусульман, озвучивая при этом провокационные заявления.

«Попытки вырвать из контекста и исказить суть некоторых аятов Корана неприемлемы», — сказано в документе.

В Управлении подчеркнули, что ислам проповедует ценность и неприкосновенность человеческой жизни независимо от вероисповедания.

«На протяжении веков в исламских общинах в мире и благополучии сосуществовали представители различных конфессий, включая христиан пи иудеев. Ярким тому примером являются такие центры исламской культуры, как Стамбул, Иерусалим, Багдад, Дамаск и Сараево», — говорится в заявлении.

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