Нападающий сборной Косово: «Азербайджан – очень амбициозен»

Форвард сборной Косово Ведат Мурики поделился мнением касательно предстоящих заключительных матчей в группе E Лиги наций против Мальты (17 ноября) и Азербайджана (20 ноября).

«Хотя я сейчас в рядах клуба, о сборной тоже думаю. Через несколько дней начнутся сборы. Сначала нас ждет выездная игра с Мальтой, а затем дома принимаем Азербайджан. Все решится в этом месяце. Азербайджан – очень амбициозен, и нам необходимо будет обыграть вашу команду. Это будут очень волнительные недели. Я верю, что из группы выйдем именно мы», — заявил Мурики.

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