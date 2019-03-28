Нападающий сборной Англии получил Орден Британской империи

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн получил Орден Британской империи из рук принца Уильяма. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.
Торжественная церемония, на которой 25-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» присутствовал вместе со своей девушкой и родителями, состоялась в четверг в Букингемском дворце.
«Я испытываю гордость. Вне футбольного поля я нахожусь немного не в зоне комфорта, но это великий день для меня и моей семьи», — сказал футболист, ставший кавалером Ордена.
Кейн помог сборной Англии выйти в полуфинал чемпионата мира-2018 в России. В шести матчах турнира он забил шесть голов и стал его лучшим бомбардиром.
| 2019-03-28T21:50:09+00:00 29 марта 2019, 07:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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