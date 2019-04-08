Нападающий ФК «Нефтчи» может вписать свое имя в историю

Форвард бакинского «Нефтчи» Багали Дабо может стать первым игроком в истории чемпионатов Азербайджана, который завершит сезон в гонке бомбардиров на первом месте во второй сезон подряд.

До сих пор ни одному игроку не удавалось добиться этого результата. Трижды лучшим бомбардиром чемпионата в разные сезоны становился Назим Алиев («Хазар»-92, «Нефтчи»-95 и «Бакы»-98), дважды – Заур Рамазанов («Карван»-2005, «Хазар-Лянкяран»-2007).

В прошлом году, напомним, Дабо выступал за «Габалу» и забил 13 голов в сезоне. В нынешнем на его счету пока 11 точных попаданий, и он лидирует в гонке бомбардиров.

| 2019-04-08T21:08:30+00:00 9 апреля 2019, 00:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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