Нападающие «Ливерпуля» Мане и Салах помирились

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что помирился с одноклубником, представляющим сборную Египта, Мохамедом Салахом. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Canal+.

В одном из игровых моментов матча против «Бернли» Салах не дал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес Мохаммеда.

«Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определенные моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше», — сказал Мане.