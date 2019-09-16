Нападающие «Ливерпуля» Мане и Салах помирились

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что помирился с одноклубником, представляющим сборную Египта, Мохамедом Салахом. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Canal+.

В одном из игровых моментов матча против «Бернли» Салах не дал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес Мохаммеда.

«Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определенные моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше», — сказал Мане.

| 2019-09-16T11:07:57+00:00 16 сентября 2019, 14:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss