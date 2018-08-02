Намик Алескеров: Спасибо врачам, которые сделали все возможное

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Намик Алескеров рассказал о процессе лечения от травмы, которую он получил в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против венгерского «Уйпешта» (3:1, 0:4).

«Восстановление проходит даже быстрее, чем ожидалось. Я, честно говоря, сам не до конца верил в то, что все будет настолько быстро. Но спасибо врачам, которые сделали все возможное, чтобы я был готов к началу чемпионата. Через 3-4 дня я уже приступлю к тренировкам с командой, уже занимаюсь индивидуально. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле», — сказал он. (сайт клуба)

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| 2018-08-02T17:57:17+00:00 2 августа 2018, 21:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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