Намик Алескеров: Спасибо врачам, которые сделали все возможное

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Намик Алескеров рассказал о процессе лечения от травмы, которую он получил в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против венгерского «Уйпешта» (3:1, 0:4).

«Восстановление проходит даже быстрее, чем ожидалось. Я, честно говоря, сам не до конца верил в то, что все будет настолько быстро. Но спасибо врачам, которые сделали все возможное, чтобы я был готов к началу чемпионата. Через 3-4 дня я уже приступлю к тренировкам с командой, уже занимаюсь индивидуально. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле», — сказал он. (сайт клуба)

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