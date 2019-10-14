Нам не нужна АЭС !

B ходе встречи на прошлой неделе в Сочи президентов Азербайджана и РФ было озвучено предложение госкомитета (ГК) РФ «Росатом» о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Азербайджане. Однако, по мнению местных аналитиков, Азербайджан не пойдёт на это, тем более в отсутствии каких-либо веских экономических обоснований.

Официальные источники отвечают на вопрос уклончиво. Так, по словам главы Минэнерго Азербайджана Пярвиза Шахбазова, соседняя страна имеет большой опыт в сфере строительства АЭС и множество аналогичных проектов по всему миру. «Нам тоже сделано предложение, и Азербайджан рассматривает его. Но о чем-то конкретном говорить еще рано», — сказал он.

Нужна ли Азербайджану атомная электростанция? Помнится, в начале 1980 годов советским руководством была предпринята попытка воздвигнуть АЭС у поселка Наваи, который ныне находится в административном подчинении Гаджигабульского района. Однако потом цены на нефть упали, а перестройка довершила свое «черное дело» — в апреле 1986 года случилась страшная авария в Чернобыле, после чего строительство АЭС было полностью свернуто, подрядчики ограничились фундаментом и воротами, на том разговоры и затихли.

Задним числом можно долго говорить о выгодах и рисках, сопряженных со специфическим для местных условий проектом (вспомним хотя бы ноябрьское землетрясение 2000 года). Тем не менее, мы, образно говоря, упустили шанс заиметь общие всесоюзного значения технологии и вырастить плеяду не только теоретиков, но и практиков-ядерщиков. По всему миру немало азербайджанцев, задействованных в этой сфере, некоторые из них даже консультировали официальный Тегеран, но одно дело где-то там, а другое — прямо здесь, что называется, рядом с домом.

Кстати, уже в годы государственной независимости о строительстве в Азербайджане АЭС говорилось не раз. Помнится, в 2007 году был предложен даже перспективный (среднесрочный) план одноблочной станции с реактором мощностью 1 500 МВт, а МАГАТЭ в том же году разрешило правительству начать строительство первого исследовательского ядерного реактора. Позже, в мае 2014 года, уже после создания Национального комитета ядерных исследований, был подготовлен план тендера по исследовательскому ядерному реактору в 20 МВт, а также постройке учебного реактора в 2 КВт. Завершение всех работ было запланировано к 2020 году, а местом расположения исследовательского ядерного реактора выбран административный центр Абшеронского района город Хырдалан, который, по сути, является предместьем Баку.

По мнению директора Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхама Шабана, вначале нужно «на пальцах» десять раз подсчитать, выгодно ли нам дорогое строительство. «В ближайшие 40 лет стране не нужна атомная электростанция, поскольку у нас пока переизбыток этого товара, и мы делимся им с соседними странами. Кроме того, на выработку 1 тыс. мегаватт электроэнергии на газе потребуется $700-800 млн, а чтобы вырабатывать тот же объем на атоме, минимальные капитальные затраты составят сумму, в 13 раз превышающую упомянутые цифры. Кроме того, надо учитывать подготовку персонала, для обучения которого необходимо минимум около 7 лет», — сказал эксперт, приведя в пример Турцию и Иран.

Между тем, как отметил в беседе с нами директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов, за последние десять лет ОАО «Азерэнержи» потратило немало средств на модернизацию и строительство электростанций, замену устаревшей электросети новой. «В результате производитель вдвое повысил мощности — с 4 тыс. мВт в 1990 году до 8 тыс. мВт в настоящее время. Но это весьма несущественно отразилось на самой выработке электроэнергии, повысившейся с 24 млрд. кВт/ч в 1990 году до 25 млрд. кВт/ч в прошлом году. Отстроенные большие мощности оказались невостребованными ввиду отсутствия спроса со стороны потребителей, бизнеса и промышленности. Причем причина низкой рентабельности кроется не только в невысоких тарифах, но и в том, что сами отстроенные электростанции не работают в полную мощность и не окупаются потребностями местного производства», — сказал специалист.

По его словам, игра не стоит свеч, поскольку мало того, что такие станции дорогостоящие, стране понадобиться переоснастить под нее всю энергосистему страны. К тому же у страны нет соответствующего опыта и достаточного количества квалифицированных кадров. Он также отметил, что категорически против такой затеи, парогазовые турбины обходятся во много раз дешевле АЭС, давая при этом тот же объем электроэнергии. Наконец, наша страна находится рядом с Арменией и ядерный объект — это нежелательная уязвимость в условиях нерешенного нагорно-карабахского конфликта.