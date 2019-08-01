Нам любые дороги дороги

В последние годы дороги в Азербайджане все чаще выходят из строя задолго до окончания срока эксплуатации, и удивить нашего человека очередным ремонтом уже не получится. Но, разочарование и гнев вызвать можно.

Например, мост Бабека, нижний вид которого совсем не соответствует верхней панораме. Дорогу в поселке Йени Ясамал также за последние 5 лет ремонтировали дважды. В 7-ом микрорайоне столицы дорога на улице Абая Кунанбекова пришла в такое непригодное состояние, что в 2018 году водители и жители территории вспоминали весь род представителей ИВ Бинагадинского района далеко не самыми добрыми словами.

Аналогичная ситуация и с магистральными путями.

Однако, есть одна дорога, которая вызывает смущение даже у бывалых — Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Поводов для смущения несколько: ее капитально отремонтировали в 2008-2009 годах; срок эксплуатации бывшим министром бывшего министерства транспорта господином Зией Мамедовым был объявлен в 30 лет. На ремонт дороги было потрачено 545 миллионов 287 тысяч 800 манатов; однако в непригодное состояние дорога пришла ровно через 7 лет в 2016, после чего начались нескончаемые ремонтные работы.

В 2017 году начали, продолжили в 2018, и сейчас вновь ведутся работы, а когда завершатся — неизвестно.

Из выделенного в 2008 году бюджета 281 миллион 861 тысяч 800 манатов были потрачены на ремонт 120 километров пути. На оставшиеся 263 миллиона 426 тысяч манатов было проложено бетонное покрытие протяженностью в 180 километров.

Руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли говорит, что при строительстве 132-километрового участка Баку-Гяндоб автомобильной дороги Баку-Губа-граница России, были допущены технически-конструкторские ошибки. Однако, по его словам, это не единственная причина такого скорого разрушения дороги. «В результате движения по этой дороге перегруженных грузовиков (которые составляют 67,82 % от общего количества автотранспортных средств) главным образом в направлении от Губы к Баку, на асфальтовом покрытии дороги образовались трещины и разрушения. В связи с этим госагенство приступило к проведению ремонтно-восстановительных работ на дороге. Они ведутся, начиная с территории Шабранского района, в Сиязанском и Хызинском районах в направлении Баку.

В частности, работы ведутся на 130-53-м и 28-16-м километрах дороги, в целом охватывают более 200 тысяч кв.м. А на 130-98-м, 83-70-м и 28-20-м километрах дороги ремонтные работы уже завершены на территории около 130 тысяч кв.м.

В связи с ремонтом водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при вождении», — говорит он.

То, что государственный бюджет понес убытки, выделив 281 миллиона 861 тысяч 800 манатов на 30 лет, а дорога вышла из строя через 5-7 — понятно и ребенку. Хотя, согласно международной энциклопедии по машиностроению, подобная дорога, если она, конечно, строилась по заявленным параметрам, должна была прослужить 45-50 лет. Но, не суть.

Интересно то, что подобные упущения, а если говорить уже совсем откровенно, халатность настигают пути-дороги Азербайджана не в первый раз.

Например, в 2003 году дорога Алят — Газимагомед (сокращенно ДАГ), которая входит в магистраль Баку — Тбилиси. На реконструкцию 44 км дороги Алят — Газимагомед, которая является составной частью ТРАСЕКА, было потрачено около $36 млн., однако уже спустя полгода потребовался ремонт. Через год после ремонта на дороге снова появились длинные трещины и проседания.

А в 2011 году были построены и сданы в эксплуатацию дорожные узлы в поселке Бина на дороге Международный аэропорт им. Гейдара Алиева-Бильгя, подземный — на 1,6-м км и наземный — на 4-м км пешеходный переход, а также пешеходные переходы на 11-м и 12-м км трехуровневого Мардаканского дорожного узла. Однако, всего лишь через год на 17-километровой автотрассе Зых-Аэропорт начались очередные ремонтные работы из-за того, что бетонное покрытие начало проседать и проваливаться. Правда, на этой дороге ремонтные работы велись капитально и интенсивно, так как эта дорога является важной, как с пользовательской, так и со стратегической точки зрения.

Самое интересное, что в разных странах мира, каждый километр строительства и ремонта дороги обходится в разные суммы. Стоимость самых дорогих трасс достигает $ 7–578 млн за 1 км. Например, самые дорогие дороги в России – МКАД ($578 млн за 1 км) и трасса Адлер-Красная Поляна ($140 млн за 1 км), в США – Бостонская автомагистраль ($117,5 млн за 1 км), в Китае – Changde-Jishou Expressway ($71 млн за 1 км), в Швейцарии – Готардский тоннель ($54,2 млн за 1 км), в Германии ($20 млн за 1 км), в Норвегии – Лердальский тоннель ($7 млн за 1 км). Но, тут надо отдать должное: практически все дороги оснащены специальным освещением, пунктами экстренной остановки, местами для стоянки, зоной для отдыха водителей. Строительство ведется в рамках жестких технологических норм, соблюдаются все экологические нормативы, эти дороги с подогревом, что исключает создания аварийных ситуаций при минусовой температуре и многое другое, что нашему гражданину и в снах не снилось.

А, кстати, та самая аэропортовская дорога, которая была капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию чуть ли не в сопровождении фейерверков, но не прослужила и года, обошлась госбюджету по 20 миллионов долларов за 1 км. Правда, и тут не все однозначно: хотя на указателях и в официальных документах отмечалась дорога, протяженностью в 23 километра (что означает затраты в размере 460 миллионов долларов), на самом деле на 4 километра короче. Эту оплошность можно было бы списать на техническую ошибку, если бы она не обошлась нашему с вами госбюджету в 80 миллионов долларов. Так что, напрасно мы удивляемся, на какие средства покупаются миллионные часы, автомобили, виллы…