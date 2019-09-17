Налоговые декларации Трампа за 8 лет были затребованы прокуратурой

Прокуратура Манхэттена затребовала повесткой документы из бухгалтерской компании, обслуживающей президента Трампа, сообщают несколько близких к ситуации источников. Речь идет о личных и корпоративных налоговых данных за последние восемь лет.

Повестка была оформлена в конце прошлого месяца, вскоре после того, как было заведено уголовное расследование о роли президента и его семьи в организации выплат за молчание в преддверии выборов.

И Трамп, и его компания возместили расходы Майклу Коэну, бывшему личному адвокату президента, который выплатил деньги за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшей, что состояла в интимной связи с Трампом.

Прокуратура хочет получить от бухгалтерской компании Mazars USA различные налоговые документы, связанные с личными и корпоративными делами Трампа, за период с 2011 года.

Прокуратуру, в частности, интересует, пыталась ли компания скрыть выплаты за молчание, замаскировав их под юридические расходы. В Нью-Йорке ложная регистрация деловых операций может быть квалифицирована как преступление.