Налогоплательщиков ожидают существенные изменения

Согласно вступившим в силу с января текущего года поправкам в налоговое законодательство, сужается круг плательщиков упрощенного налога. Напомним, что ставка этого государственного сбора была сокращена и унифицирована до 2%. Однако воспользоваться новыми льготами сможет лишь незначительная часть бизнеса.

В самый разгар налоговой реформы Министерство налогов выступило с заявлением о масштабных злоупотреблениях, основанных на применении ставки упрощенного налогообложения крупными субъектами предпринимательства в так называемых «левых» схемах. Суть уклонений заключалась в том, что владельцы крупного бизнеса разбивали его на несколько более мелких компаний, чтобы стать плательщиками упрощенного налога во избежание прочих налогов. Напомним, что в этом случае юридические лица освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество, а физические лица не платят НДС и налог на прибыль.

В главном налоговом ведомстве также отмечали, что работающие Баку предприниматели, не желая платить 4-процентный упрощенный налог, регистрировали бизнес в регионах, где размер упрощенного налога был вдвое меньше, создавая проблемы для ведения налогового учета. В целом же, судя по данным министерства, проблема злоупотреблений обрела на конец минувшего года впечатляющие масштабы. «Свыше 90% зарегистрированных в стране налогоплательщиков являются плательщиками упрощенного налога», — сообщали в налоговом ведомстве, отмечая, что в налоговых поступлениях доля этого налога составляла чуть выше 5%.

Судя по упомянутым заявлениям, коррекция налогового законодательства в этом русле была ожидаема, но, по мнению ряда местных аналитиков, она отличилась чрезмерной жесткостью. По итогам реформы выяснилось, что плательщиками упрощенного налога отныне не считаются субъекты предпринимательства, которые имеют в штате больше десяти человек. Право выплачивать упрощенный налог также потеряли лица, занятые предоставлением услуг в оптовой торговле; лица, оказывающие услуги (за исключением услуг гражданам, не состоящим на учете в качестве налогоплательщика за вычетом услуг); лица, занимающиеся продажей золота, изделий из него, алмазов, а также изделий из кожи и меха; лица, занимающиеся лицензируемой деятельностью (за исключением строительства зданий). Начиная с текущего года, все они будут платить налог на прибыль.

Также расширен список физических лиц, занимающихся частной деятельностью (без привлечения работников) и обязанных выплачивать упрощенный налог. Сюда добавлены парикмахеры, портные и официанты. Ежемесячная ставка упрощенного налога для официантов и портных установлена в размере 10 манатов, а для парикмахеров – 15 манатов (первоначально Минналогов предлагало установить ставку упрощенного налога для парикмахеров в размере 20 манатов).

Кроме этого, с января 2019 года для индивидуальных предпринимателей в Азербайджане вступили в силу новые льготы по подоходному налогу, которые распространяются только на бизнес, представленный в сегменте розничной торговли. В течение трех лет они будут освобождены от уплаты подоходного налога в размере 25% от объема безналичной продажи.

Новая редакция НК предусматривает льготы для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства по государственному сбору на доходы, прибыль, имущество, землю и НДС. Согласно вступившим в силу изменениям, малый и средний бизнес не будет платить налог на прибыль, землю. Малый и средний бизнес также освобождаются от НДС сроком на семь лет со времени регистрации в Реестре МСБ. От налога на добавленную стоимость сроком на семь лет также освобождается импортируемое ими оборудование и техника.

При этом индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые относятся к субъектам микро предпринимательства, освобождаются от налога на имущество. Занимающиеся микро- и малым предпринимательством стартапы также освобождаются от налога на доход и прибыль сроком на три года с момента получения свидетельства о такой деятельности.

Направленная на капитальные расходы часть доходов малого и среднего бизнеса, представленных на основе договора с компанией кластера МСБ, также не подлежит обложению налогом на прибыль сроком на 7 лет. К льготам, предусмотренным для субъектов микро предпринимательства, относится освобождение от налогообложения 75% дохода и прибыли, полученных от предпринимательской деятельности.

Министр налогов Микаил Джаббаров уже в ходе обсуждения в Милли Меджлисе изменений подчеркнул, что изменения в Налоговый кодекс, включенные в бюджетный пакет 2019 года, охватят пять важных направлений: поддержку предпринимательства и расширение прав налогоплательщиков; сокращение масштабов «теневой экономики» и обеспечение ее прозрачности, которое не ограничивается лишь пополнением доходной части госбюджета; расширение налогооблагаемой базы; применение налоговых льгот для повышения экономической эффективности и модернизацию налогового администрирования.

B НК также был внесен ряд изменений для улучшения налогового администрирования. Так, с нынешнего года с этой целью будут осуществлены: установка контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, учет налогоплательщиков по месту центра их экономических интересов, уточнение круга лиц, которые должны предоставлять электронную накладную-фактуру, усовершенствование механизма возмещения НДС и другие поправки.

Налоговое законодательство также претерпело изменения в части освобождение участвующих в приватизации инвесторов от налога на имущество, а также применение налоговых льгот к налогоплательщикам, реализующих находящихся в их собственности в течение трех лет акций или долевого участия, а также к социально уязвимым социальным группам.

Наряду с этим, поправки предусматривают ужесточение финансовых санкций к финансовым институтам за нарушение налогового законодательства. Так, финансовая санкция за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, в том числе и предусматривающих обмен налоговыми и финансовыми данными по международным договорам, принятым Азербайджаном, при открытии финансовыми институтами счетов для юридических и физических лиц или оказании им финансовых услуг увеличивается в 5 раз – до 500 манатов. Поправки также ужесточают санкции к налогоплательщикам за нарушение учетной политики, повышение ставок акцизов на импорт автомобилей, применение акцизов на импорт автобусов, изменения в системе взимания упрощенного налога и др. С будущего года еще на пять лет продлевается срок налоговых льгот, предоставляемых в сельском хозяйстве.

В довесок к этому предоставляются льготы при безналичных платежах в сферах розничной торговли и общественного питания, а также приостановление вычета денежных средств с банковского счета и депозитного счета НДС во время подачи административной жалобы. В соответствии с изменениями, при безналичной оплате покупок через POS-терминалы покупателю будет возвращено 15% НДС, при оплате наличными 10% по расчетному чеку, выданному через кассу. Что касается предпринимателей, то будет определен удельный вес безналичных расчетов в их общем обороте, и к этой сумме будет применена скидка 25%.

Начиная с этого года, физическим лицам с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов, работающим в ненефтегазовом негосударственном секторе, предоставляется 100-процентная льгота по взиманию подоходного налога сроком на 7 лет. Таким образом, все работники частного ненефтегазового сектора освобождены от уплаты 14-процентного подоходного налога.

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