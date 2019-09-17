Налог на бездетность: польза или вред?

Появление в семье ребенка событие счастливое, но затратное. Особенно тяжело приходится многодетным ячейкам общества. Некоторые считают, что помочь им можно введя налог на бездетность. Напомним, что в СССР он составлял 6 % от зарплаты и выплачивали его бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Данный налог существовал с 1941 по январь 1992 года.

Недавно в России была озвучена инициатива его возрождения. Президенту РФ представили проект модернизированного федерального законодательства «О статусе многодетных семей». Разработчики документа считают, что дополнительным налогом следует облагать бездетные не по медицинским критериям семейные пары, а также те, у которых всего лишь один ребенок. Полученные средства предполагается направлять на поддержку семей, у которых много детей. Впрочем, шансов на реализацию этой идеи, похоже, нет – против и общественность, и чиновники, и большинство депутатов.

В Азербайджане время от времени поднимается вопрос необходимости внедрения подобного налога. Мол, он не только поможет многодетным семьям, но и послужит стимулом для вступления в брак для тех, кто не спешит создавать семью. Но, как сказал «Зеркало» председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, у нас подобный налог уже пройденный этап.

«По-моему, о внедрении такого налога всерьез не задумываются нигде, кроме как в России. Но надо учитывать тот факт, что эта соседняя страна испытывает серьезные демографические проблемы, потому она ищет разные пути выхода из демографического кризиса. У нас, к счастью, таких проблем нет. Введение этого налога не привело бы в Азербайджане ни к чему хорошему. Наоборот, надо создавать условия, чтобы молодежь хотела создавать семьи. Сейчас этому часто мешает финансовый вопрос. Также надо поощрять тех родителей, которые вырастили здоровых и образованных детей, независимо от их количества»,- считает эксперт.

Экономист Натик Джафарли заявил #, что он в последнее время внимательно отслеживал речи отечественных депутатов по поводу пособий на детей.

«Они путают демографическую проблему с социальной. Демографического кризиса в стране действительно нет, с рождаемостью все в порядке, население Азербайджана растет. Многие депутаты говорят, что в связи с этим пособия на детей не нужно платить. Но отсутствие демографического кризиса не означает, что не должно быть поддержки государством семей с детьми»,- сказал он.

По его словам, в конституции нашей страны написано, что Азербайджан – социальное государство. Однако, по его мнению, нужно выработать дифференцированный подход при выплате пособий.

«Я против того, чтобы одинаковые пособия платили всем, независимо от дохода. Одно дело семья имеет доход в размере 300-400 манатов, и другое, если она зарабатывает 1500 и более манатов в месяц. Малоимущим, — уверен экономист,- должны платить на детей хорошие пособия, а тем, кто много зарабатывают должны платить меньше или не платить вообще. Детские деньги – небольшое бремя для бюджета. На них при дифференцированном подходе смогли бы рассчитывать около миллиона семей».

В России такую меру, как введение налога на бездетность еще можно понять, считает он. Но и там, по словам Н.Джафарли, налог может оказаться эффективным, только если он будет высоким.

Если же он будет составлять, скажем, 2-3% от дохода, то мужчине дешевле платить эту сумму, чем жениться и заводить детей, так как семья обойдется ему куда дороже.

«В условиях нашей страны налог на бездетность будет бесполезен, а может быть и вреден. У нас и так есть проблема ранних браков, особенно в регионах. Нельзя даже косвенно стимулировать людей на то, чтобы они создавали семьи, как можно раньше»,- сказал он.

К тому же, как говорит Н.Джафарли, он против внесения очередных поправок в налоговый кодекс. В нем и так за 3 года было сделано 400 поправок.

«Постоянные изменения налогового законодательства отпугивает иностранных инвесторов. Лучше направить силы на борьбу с теневой экономикой. Она есть в любой стране, но в среднем, ее уровень составляет 10-12%, а не 50-60% как в Азербайджане. Полученные средства,- отмечает эксперт,- можно было бы пустить на социальные нужды, в том числе выплату детских пособий».

Вице-президент федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что если говорить о моральной стороне вопроса, то неправильно брать деньги за бездетность.

«К тому же такой налог являлся одной из форм дискриминации по половому признаку, ведь его платили только мужчины. Знаю человека, который жаловался на то, что он 40 лет платил этот налог, и хотел бы, чтобы государство вернуло ему эти деньги. Он так и не создал семью, не захотел. Но все-таки, это палка о двух концах. Одно дело, если человек не женился и не имеет детей, другое — не обзавелся детьми в браке. Я мыслю старыми понятиями — в семье должны быть дети, если, конечно, нет медицинских показаний для бездетности»,- считает он.

По словам Дж.Исмаилова, если и внедрять такой налог, то он должен быть небольшим — 0,5 % или 1% от зарплаты. Эта сумма, как говорит эксперт, может пойти на поддержку многодетных семей, и она не велика, так что не ударит по карману бездетных граждан.