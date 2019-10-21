Накричаться не удалось, но…

В одном известном азербайджанском фильме любимым выражением одного из героев была поговорка: «Не так страшен черт, как его малюют» …

В этом отношении и наша оппозиция не такая уж страшная, как ее нам преподносят. Полностью раздробленная и «турбулизованная», состоящая буквально из нескольких человек, не имеющая доступа ни к одному виду традиционных информационных средств, не имеющая даже официального офиса, штаб-квартиры, почти не имеющие возможности для легальной политической деятельности социальные маргиналы!..

Но ее так малюют, что даже сам начинаешь сомневаться: может, на самом деле, у нас есть настоящая сильная оппозиция?..

Нам кажется, что «сила» нашей политической оппозиции заключается в том, что к сожалению, даже малейшее шевеление в лагере «оппозиции» в кругах правящей партии вызывает страшную панику, хотя заметим, что за эти годы почти произошла полная де-политизация населения, люди заняты своими проблемами, и нет такой реальной и, самое главное, солидной оппозиции, чтобы хоть как-то смогла бы привлечь его внимание; не пойдут же люди за теми, которые в буквальном смысле, живут прошлым, даже не думают обновить свои лозунги, не думая о том, что мы все уже живем в мире цифровых технологий, строим цифровую экономику и как бы этого не желали правящие круги, правящая партия, перемены неизбежны, и они все равно происходят.

Да, может скорость этих процессов кого-то не совсем устраивает, но, в таком случае, надо говорить об этом, а не кричать «Свобода! Свобода!», как в былые славные восьмидесятые годы …

Да, таковы реалии нашей внутренней политики. Когда сказали, что «оппозиция» собирается проводить очередной митинг, это практически никого особенно не заинтересовало. Ведь, в свое время мы не такие митинги видали! Но что там происходило? Не скрою, определенная часть населения в свое время приходила на эти митинги в надежде услышать что-то новое, что-то дельное.

Но, увы, все эти митинги, как правило, кроме шумной говорильни ничего не представляли и теперь не представляют – они нужны некоторым крикунам лишь для того, чтобы сохранить за собой статус «основной, реальной» или же, как принято говорить теперь, статус «матери оппозиции»…

И на этот раз произошло бы тоже самое. Но правящая партия так запаниковала, что получился эффект, которого не было бы, если ей, т.е. «оппозиции», разрешили провести митинг даже в центре города – почти все телеканалы говорили об этом, все зависимые и независимые «политологи» денно-нощно ругали политических предателей и вредителей, которым не по душе достижения нашей уникальной родины…

И в результате, как говорится, эффект получился. «Оппозиция» уже в субботу утром отменила митинг. На улицы вышли буквально жалкий десяток людей. Но город, многомиллионный мегаполис весь день жил в таком ритме, как будто, в него перебросили тысячу хорошо подготовленных и обученных десантников – политических диверсантов.

Поэтому наша крошечная «оппозиция» может быть довольна: им есть, что написать в своих рапортах и отчетах – и все благодаря тому, что несмотря на то, что прошло уже 30 тридцать лет, мы пока так и не научилась управлять сложными общественно-политическими процессами, не имеем опыта политической борьбы, в т.н. многокомпонентных ситуациях.

По этой причине, даже такой крошечной и слабенькой, дезорганизованной «оппозиции» удается спровоцировать политическую дестабилизацию, с самыми скудными возможностями и средствами обращать на себя внимание не только местного населения, но, к сожалению, и международных наблюдателей, часть которых, и так настроена довольно предвзято в отношении Азербайджана.

Думается, что в интересах «оппозиции», как раз несостоявшиеся митинги и акции, чем наоборот. Что сказали бы они людям в противном случае? Пару часов накричались и разошлись бы! А тут они создали такое представление, что, как будто, имеют солидную социальную поддержку, способны на самые «решительные шаги», самое главное, им есть, что сказать людям…

Но, на самом деле, это всего лишь обманчивая иллюзия и она показалось такой реальной, благодаря тому, что мы еще панически боимся сложных ситуаций, имеем опыт и желание управления только тривиальными ситуациями. Но истинная демократия, которую нам все равно придется когда-то строить, требует навыков управления именно сложными ситуациями…

Хотя еще раз заметим, что тут в принципе, нечего бояться, по крайней мере, нет оснований опасаться такой крошечной и недееспособной «оппозиции». Поэтому надо постоянно помнить: даже черт, не говоря уж о нашей слабенькой «оппозиции», не так страшен, как мы его малюем. И истинная демократия не такая уж трудная модель, как ее представляют: при авторитарных условиях все проще и легче, в условиях истинной демократии же надо всего лишь немножко потрудиться…