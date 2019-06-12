Наказание «драмом»

Несмотря на высокопарные заявления армянских общественных и политических деятелей о том, что, мол, сепаратистский режим Нагорного Карабаха является чуть ли не субъектом международного сообщества (при этом, сами его не признавая), реальность каждый раз доказывает обратное.

На деле никакого «нкр», как самостоятельной единицы, нет и быть не может. Существует марионеточный режим, который управляется Арменией, а та в свою очередь, является марионеткой России.

Хотя в последнее время, а если быть точнее после свержения карабахского клана во главе с Сержем Саргсяном в Армении, отношения между властями соседней страны и карабахскими сепаратистами резко ухудшились. И раскол этот между двумя станами продолжает углубляться. Но об этом чуть позже.

На днях в Нагорном Карабахе отправился к праотцам еще один оккупант Сипан Мелконян. Армянская сторона раструбила весть, что оккупант был убит азербайджанскими воинами, хотя наша сторона об этом инциденте не обмолвилась ни словом.

Спустя несколько дней в результате нарушения режима прекращения огня армянским снайпером был убит азербайджанский военнослужащий Эльшан Халилов. Кстати, несмотря на то, что занимающий смешную должность «пресс-секретаря армии обороны нкр» Сенор Асатрян чуть ли не мамой клялся, что Азербайджан распространяет дезинформацию, ереванские коллеги его крупно подвели.

Дело в том, что в это же время министр обороны Армении Давид Тоноян, лично награждал лиц, исполнивших его приказ об убийстве азербайджанского военнослужащего.

А это означает лишь одно: нет никакой «армии обороны нкр», есть оккупационные вооруженные силы Армении на территории Азербайджана.

В связи с этим МИД Азербайджана выступило с заявлением, в котором было отмечено, что демонстративное и наглое поведение Тонояна лишний раз свидетельствует о том, что Армения является государством-оккупантом.

«Министр обороны Армении, лично награждая лиц, исполнивших его приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего, тем самым подтверждает, что Армения является государством-оккупантом. Это очевидное свидетельство непосредственного участия вооруженных сил Армении в оккупации территорий Азербайджана», — сказала официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

А тем временем грызня между Ереваном и марионеточным режимом Нагорного Карабаха набирает обороты.

Как сообщают армянские СМИ, правительство Никола Пашиняна отвергло просьбу о финансовой помощи руководства сепаратистов Нагорного Карабаха.

Согласно информации, условием предоставления помощи была названа отставка секретаря совбеза т.н. «НКР» Виталия Баласаняна.

Армянские СМИ также сообщают, что лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян встречался с Баласаняном и предложил тому подать в отставку, объясняя необходимость такого шага требованием властей Армении.

Также отмечается, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца.

Кстати, это неплохой ход со стороны Пашиняна. Наказывая карабахских сепаратистов драмом, он пытается полностью подмять под себя главарей сепаратистского режима. Но вряд ли ему это удастся.

Дело в том, что Баласанян, пусть даже будучи оккупантом и убийцей мирных азербайджанцев, но пороху нюхал. Чего не скажешь о Пашиняне. А теперь вопрос на засыпку: сможет ли Пашинян «завалить» Баласаняна?

А пока армяне думают над этим вопросом, то у азербайджанской стороны ответ однозначен: кто не хочет мира, получит войну. И апрель 2016 года для армян станет месяцем спасения. Но больше такого шанса не будет…