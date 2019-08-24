Накануне саммита G7 во Франции произошли столкновения с полицией

Накануне саммита «большой семерки» в ночь на субботу, 24 августа, во французском Юррюне произошли столкновения протестующих с полицией. Четыре полицейских получили легкие ранения, десятки демонстрантов были задержаны, передает агентство dpa.

Юррюнь находится примерно в 20 километрах от Биаррица, где 24 августа начнется саммит мировых лидеров G7. На территории коммуны разбили лагерь активисты, которые выступают против проведения саммита. 23 августа они попытались блокировать участок дороги, а позднее перекрыли путь в лагерь и возвели небольшие баррикады. Полиция применила против демонстрантов резиновые пули.