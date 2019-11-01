Найджел Фараж призвал Джонсона отказаться от нынешней сделки с ЕС

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от нынешнего варианта сделки с ЕС, так как она, по его убеждению, не позволит осуществить Brexit. Об этом он заявил в пятницу, начиная предвыборную кампанию своей политической силы в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

«Это плохая сделка, это не Brexit. Я хочу призвать Джонсона пересмотреть свою сделку, пересмотреть детали этого соглашения. Всеобщие выборы — это возможность нажать кнопку перезагрузки и реализовать иную программу действий», — сказал Фараж.

«Мы никоим образом не восстанавливаем контроль за нашими границами или нашими деньгами. Сделка Бориса дает нам все тяжести членства в ЕС без возможности иметь право голоса. Это приведет к кампании, в результате которой мы заново присоединимся к ЕС», — добавил он. «Мы будем бороться за каждый мандат в Англии, Уэльсе и Шотландии. Не сомневайтесь в нашей готовности и не недооценивайте нашей решимости. Мы настроены на то, чтобы осуществить Brexit», — сказал глава партии евроскептиков.