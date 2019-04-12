Найджел Фарадж создал «Партию Brexit»

Бывший лидер британской Партии независимости (UKIP) и ярый сторонник выхода страны из ЕС Найджел Фарадж официально создал в пятницу «Партию Brexit» в преддверии выборов в Европарламент, сообщает газета Daily Mail.

Ранее саммит ЕС принял решение о том, что Великобритания должна будет провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством ЕС, если она все еще останется членом ЕС 23-26 мая 2019 года и если не ратифицирует соглашение о выходе к 22 мая 2019 года. Ранее лидеры ЕС предоставили отсрочку по Brexit до 31 октября, однако, в случае отсутствия выборов, Brexit наступит уже 1 июня.

Фарадж признал, что «нет разницы» в политической программе UKIP и его новой партии. Однако он заявил, что его бывшая партия UKIP, также требующая выхода страны из Евросоюза, «запятнала» свою репутацию, позволив представителям крайне правого движения присоединиться к партии.

По словам Фараджа, за десять дней кампания «Партии Brexit» собрала 750 тысяч фунтов стерлингов.