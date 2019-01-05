Найден способ остановить развитие рака кожи

Ученые из университета Квинсленда в Австралии обнаружили способ, который поможет остановить развитие меланомы.

Как передает РИА Новости, согласно опубликованному на сайте университета пресс-релизу, группа исследователей нашла способ, как «отключить» клетки, отвечающие за кровоснабжение опухолей. Без поступления крови образования просто не смогут расти.

По словам ученых, за эту функцию отвечает группа стволовых клеток.

«Если вы избавитесь от этих стволовых клеток, то кровеносные сосуды не будут образовываться, а опухоли не будут расти или распространяться в другие места», — заявил профессор Киараш Хосротеграни.

При этом, как отмечают исследователи, именно способность меланомы распространяться от кожи к другим частям тела была основной причиной угрозы жизни людей.

«Мы знаем, что до того, как опухоли распространились в такие места как лимфатические узлы или легкие, организм начинает выращивать дополнительные кровеносные сосуды в этих областях — словно готовит специальные «ниши» для рака», — цитирует пресс-служба доктора Джатина Патела.

Сообщается, что следующее исследование ученых будет посвящено блокировке этих «ниш».

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