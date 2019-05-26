Найден простой способ раннего выявления рака

Российские исследователи совместно с коллегами из Португалии и Франции создали новый метод диагностирования рака мочевого пузыря на ранних стадиях. Об этом пишет «Российская газета».

Ученые нашли способ обнаруживать в организме человека обрывки ДНК из погибших атипичных клеток с фрагментами мутационной версии гена TERT. Точность метода позволяет обнаружить одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых.

По заверению ученых, разработанный тест является более простым и безболезненным относительно существующих сегодня систем диагностики, при этом для его использования не требуется специальное оборудование.

21 мая главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что в России за последнее десятилетие выросло число больных раком. По его словам, в период с 2008 по 2018 год прирост составил 23,7 процента. В настоящее время на учете состоят 3,76 миллиона человек, имеющих злокачественные новообразования.