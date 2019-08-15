Найден портрет Билла Клинтона в платье и туфлях

Дома у скончавшегося американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли портрет экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в синем платье и в красных туфлях. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным источника, представившего размытую фотографию портрета, на изображении был Клинтон в Овальном кабинете. На нем было строгое синее платье и красные лодочки. Он сидел в кресле и улыбался, показывая пальцем на зрителя.

«Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе», — подчеркнул источник.

Как пишет издание, картину создала художница Петрина Райан-Клейд. В настоящее время неизвестно, был ли у Эпштейна оригинал или копия картины.(Газета.ру)

| 2019-08-15T10:19:38+00:00 15 августа 2019, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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