Найден новый способ снизить артериальное давление и уровень холестерина

Японские ученые заявили о пользе употребления несоленого томатного сока, который может помочь нормализовать артериальное давление и понизить уровень холестерина. Результаты исследования опубликованы на сайте Medicalxpress 5 июня.

Специалисты провели эксперимент, предложив 184 мужчинам и 297 женщинам в течение года пить неограниченное количество несоленого томатного сока. Ученые замеряли уровень холестерина и давление перед началом эксперимента и после него. В итоге оказалось, что у добровольцев с гипертонией среднее систолическое давление снизилось со 141,2 до 137,0 мм ртутного столба, а диастолическое — с 83,3 до 80,9 мм. Также у добровольцев снизился уровень холестерина (в среднем со 155 до 149,9 мг/дл).

«Наша новая работа является первой, где в долгосрочной перспективе изучается влияние употребления томатов и продуктов на их основе на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует ученых «Газета.ру».

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