Находящегося с визитом в Азербайджане Ираклия Кобахидзе хотят отправить в отставку

Оппозиционные депутаты парламента Грузии от партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — движение за свободу» выступили с совместным заявлением, в котором требуют отставки спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе из-за скандала с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Об этом в четверг сообщил журналист депутат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, информирует ТАСС.

«Мы считаем и от имени парламентского большинства заявляем, что за этим фактом обязательно должен последовать вопрос ответственности на высшем политическом уровне. Мы призываем главу парламента Ираклия Кобахидзе взять ответственность и уйти в отставку. В противном случае мы начнем официальные процедуры импичмента и доведем это до конца», — сказал Бакрадзе.

Кобахидзе на данный момент находится с официальным визитом в Азербайджане.