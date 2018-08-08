Нахчыванское телевидение приступило к вещанию новостей на русском языке

Нахчыванское государственное телевидение приступило к вещанию новостей на русском языке.

Как сообщает Report, каждый вторник в 21:00 в программа новостей будет информировать русскоязычную аудиторию о произошедших за неделю событиях в социально-экономической и культурно-общественной жизни Нахчыванской Автономной Республики.

Вещание новостей на русском языке послужит тому, что о Нахчыванской АР узнают в более широком пространстве, это будет способствовать полному прерыванию информационной блокады и обширной пропаганде туристических возможностей.

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| 2018-08-08T13:47:28+00:00 8 августа 2018, 14:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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