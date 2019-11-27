Нахчыванская АР отменила визовый режим для граждан Ирана

Визовый режим, действующий в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана для граждан Ирана, отменяется с 1 декабря.

Как передает в среду Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщило генеральное консульство Ирана в НАР.

«Визовое требование для граждан Ирана, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 декабря 2019 года на срок пребывания до 15 дней», — говорится в сообщении генерального консульства Ирана.

Данную информацию подтвердили в МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для пребывания в других регионах Азербайджана гражданам Ирана требуется виза.

| 2019-11-27T13:52:09+00:00 27 ноября 2019, 14:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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