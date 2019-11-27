Нахчыванская АР отменила визовый режим для граждан Ирана

Визовый режим, действующий в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана для граждан Ирана, отменяется с 1 декабря.

Как передает в среду Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщило генеральное консульство Ирана в НАР.

«Визовое требование для граждан Ирана, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 декабря 2019 года на срок пребывания до 15 дней», — говорится в сообщении генерального консульства Ирана.

Данную информацию подтвердили в МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что для пребывания в других регионах Азербайджана гражданам Ирана требуется виза.