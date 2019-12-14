«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины»Юрий Витренко считает, что рост цены на газ для населения страны является расплатой за некомпетентность и коррупцию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 14 декабря.

По его словам, если бы Украина увеличила собственную добычу и повысила уровень энергоэффективности, к 2020 году она могла бы уже экспортировать газ, а не импортировать его. В результате рыночная цена на топливо была бы значительно ниже.

«И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — объяснил Витренко.

В декабре цена на газ для населения на Украине составляет 180 долларов за тысячу кубометров. Однако с января следующего года по решению «Нафтогаза Украины» она вырастет на 28,59 процента — до почти 233 долларов за тысячу кубометров (lenta.ru)