«Нафтогаз» готовит жалобу в ЕС против «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать российский «Газпром» продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко, передает РИА Новости.
«Сейчас если мы заставим через эту жалобу в Антимонопольный комитет Европы «Газпром» предложить (газ – ред.) на восточной границе (Украины – ред.), мы уверены, что европейские компании тогда будут его покупать… Мы над жалобой работу заканчиваем только в этом месяце», — сказал Витренко в интервью, опубликованном на youtube-канале skrypin.ua.
По его мнению, если российская компания не отреагирует, то ее ожидает большой штраф. Либо же, по мнению Витренко, «Газпром» может вступить в переговоры с Европейской комиссией.
«Для нас проблема в том, что мы не страна ЕС, но мы нашли юридическое обоснование для того, чтобы, даже не будучи страной Евросоюза, мы могли обратиться в антимонопольный орган Евросоюза», — отметил Витренко.