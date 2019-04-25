«Нафтогаз» готовит жалобу в ЕС против «Газпрома»

По его мнению, если российская компания не отреагирует, то ее ожидает большой штраф. Либо же, по мнению Витренко, «Газпром» может вступить в переговоры с Европейской комиссией.

«Для нас проблема в том, что мы не страна ЕС, но мы нашли юридическое обоснование для того, чтобы, даже не будучи страной Евросоюза, мы могли обратиться в антимонопольный орган Евросоюза», — отметил Витренко.