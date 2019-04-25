«Нафтогаз» готовит жалобу в ЕС против «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать российский «Газпром» продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко, передает РИА Новости.
«Сейчас если мы заставим через эту жалобу в Антимонопольный комитет Европы «Газпром» предложить (газ – ред.) на восточной границе (Украины – ред.), мы уверены, что европейские компании тогда будут его покупать… Мы над жалобой работу заканчиваем только в этом месяце», — сказал Витренко в интервью, опубликованном на youtube-канале skrypin.ua.
По его мнению, если российская компания не отреагирует, то ее ожидает большой штраф. Либо же, по мнению Витренко, «Газпром» может вступить в переговоры с Европейской комиссией.
«Для нас проблема в том, что мы не страна ЕС, но мы нашли юридическое обоснование для того, чтобы, даже не будучи страной Евросоюза, мы могли обратиться в антимонопольный орган Евросоюза», — отметил Витренко.
| 2019-04-25T21:24:35+00:00 26 апреля 2019, 04:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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