Надежду Савченко выпустили из СИЗО

Броварский городской районный суд Киева не стал продлевать депутату Верховной рады Надежде Савченко срок пребывания под стражей в следственном изоляторе в связи с истечением срока меры пресечения в ночь на вторник, 16 апреля. Трансляция заседания велась на странице Савченко в Facebook.

Депутат Рады отметила, что не собирается «убегать за границу, как гарантировали прокуроры», и будет доказывать «свою невиновность» в суде.

Наряду с Савченко из-под стражи освободили и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который был задержан в марте 2018 года на контрольно-пропускном пункте в Донбассе.