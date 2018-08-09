Надежду Савченко оставили под арестом до 7 сентября

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта и государственного переворота, останется под арестом до 7 сентября. Апелляционный суд Киева в четверг, 9 августа, удовлетворил соответствующее ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

Суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты Савченко на решение суда первой инстанции. В частности, он отменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 13 июля, который оставил Надежду Савченко под стражей до 10 сентября. Кроме того, отклонено ходатайство о взятии Савченко на поруки.

22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины обвиняет депутата сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя», «создании террористической группы или террористической организации», «посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля», «незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Русская служба DW

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