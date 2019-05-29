Надежда Савченко заявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в украинский парламент, сообщает РИА Новости.

В апреле замглавы ее партии Татьяна Проторченко сообщала, что Савченко намерена баллотироваться в парламент осенью. После этого новый президент Владимир Зеленский распустил Раду, назначив досрочные выборы на 21 июля.

«Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», — сказала Савченко в эфире телеканала «112 Украина» в среду.

По ее словам, из всех партий в бюллетене не забудутся только ее партия и президентская «Слуга народа», «всё остальное украинцы будут искать и путать».

| 2019-05-30T00:49:15+00:00 30 мая 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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