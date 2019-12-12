Надежда на жизнь: художники объединяются ради спасения юной бакинки

В Музее современного искусства 20 декабря состоится открытие благотворительной выставки «Надежда на жизнь». Автор и куратор проекта – известный азербайджанский художник Милена Набиева.

В интервью # она рассказала, что главная цель проекта – поддержать семью Кичибековых:

«Эта семья, которая уже испытала большое горе, потеряв сына, а сейчас болеет их единственная дочь Нармина. Об этом много писали в различных СМИ, и я решила, что вся сумма, которую мы соберем по итогам выставки, будет передана на лечение Нармины Кичибековой, страдающей онкологическим заболеванием».

В экспозиции будут представлены работы, как молодых, так и прославленных мастеров азербайджанской живописи.

По словам Милены Набиевой, все художники с большим воодушевлением подержали ее инициативу и присоединились к данной акции доброты.

«На выставке будут представлены картины Алтая Садыхзаде, Нигяр Нариманбековой, Мусеиба Амирова, Салхаба Мамедова, Вугара Мурадова, Инны Костиной, Сабины Шихлинской, Елены Хагвердиевой, Азада Алиева, Рашада Бабаева, Мелика Агамалова, Мир Азера Абдуллаева, Арифа Гусейнова, Рашада Мехтиева, Субхана Мамедова и др.

«Все картины будут представлены на выставке с целью их продажи. Все произведения будут продаваться по 1000 манатов, несмотря на то, что многие работы имеют гораздо большую ценность. На определенные работы я даже буду делать скидку – максимум могу опустить цену до 500 манатов. Очень хочу, чтобы все работы были распроданы и благодарю каждого художника, который присоединился к этому проекту», — заявила Милена #.

Прославленный азербайджанский художник, обладатель престижной награды TOILE D’OR (Золотое полотно-2016) Нигяр Нариманбекова передала в дар экспозиции «Надежда на жизнь» одну из своих самых известных работ — «Благословение», которая имела большой успех на различных вернисажах Европы. Это образ матери, обнимающей своего младенца, держащего в руке зажженную свечу, олицетворяющую бессмертную душу и бесконечную неугасимую любовь к маме.

«Выставка задумана как помощь больному ребенку, что само по себе очень важно и благословенно, ибо нет ничего священнее, чем здоровье и благополучие детей. Когда ко мне обратилась куратор выставки — прекрасный человек и художник Милена Набиева с идеей этого арт-проекта, я сразу и с огромной радостью отозвалась на ее призыв и привезла из Парижа одну из своих работ. Буду невероятно счастлива, если моя картина поможет хоть одному больному ребенку. Спасибо Милене Набиевой за столь благородное дело и прекрасную идею проведения этого высокогуманного и благородного мероприятия. Я рада, что на ее призыв откликнулись многие известные художники, и мы все вместе представим свои полотна во благо детишек», — заявила Нариманбекова в интервью #.