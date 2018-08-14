Надаль вновь на вершине

Греку Стефаносу Циципасу не удалось сделать себе подарок на День Рождения. В финале турнира серии «мастерс» в Торонто теннисист, который в воскресенье отметил 20-летие, уступил лидеру мирового рейтинга. В заключительном раунде Циципас проиграл Надалю в двух сетах 2:6, 6:7.

Вскоре после матча греческий теннисист прокомментировал свое поражение: «Между мной и Надалем огромная пропасть. Я не представляю, сколько мне ещё нужно работать над собой, чтобы достичь его уровня».

Надаль, первая ракетка мира, завоевал 80-ый титул в карьере и пятый в сезоне. До этого испанец уехал с трофеем из Парижа, где выиграл свой 11-ый «Ролан Гаррос», а также забрал главные награды «мастерсов» в Монте-Карло, Барселоне и Риме.

Источник: euronews

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