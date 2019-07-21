Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик

Самолет радиоэлектронной разведки США был обнаружен над территорий Венесуэлы, сообщает Минобороны латиноамериканской страны.
«Вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 9:52 командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса – ред.)… Был отдан приказ об отправке перехватчиков, чтобы установить происхождение самолета», — отмечается в сообщении.
«В 11.33 было визуально установлено, что речь идет о самолете EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащем США. Попытки связаться с ним оказались безуспешными… Самолет сменил маршрут, его сопроводили до момента выхода из региона, который произошел в 11.43», — сообщает Минобороны.