Над «ОБА» сгущаются тучи

Сеть магазинов «ОБА» пользуется особым спросом среди малоимущих слоев населения из-за низких цен. Наблюдения показывают, что последние годы именно сюда стекаются покупатели, обходя стороной прочие торговые объекты, где стоимость продуктов значительно выше.

Однако судя по последним событиям, над торговыми объектами этой сети сгущаются тучи. Защитник потребительских прав азербайджанцев, руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов выступил в прессе с тем, что в сети магазинов «ОБА» продается просроченная и даже испорченная продукция.

Гусейнов аргументировал свое заявление тем, что несколько дней назад некто Руслан Мамедов опубликовал видео, где можно увидеть извивающегося червя в шоколаде, приобретенном в объекте этой сети на территории Гарадагского района Баку. Сделавший упомянутую находку гражданин сообщил Гусейнову, что этот продукт стал причиной отравления его четырехлетнего сына.

В свою очередь пресс-секретарь Агентства продовольственной безопасности Айсель Фарзиева заявила журналистам, что расследование инцидента уже началось: «Ввиду появившейся в СМИ информации, эти данные направлены в соответствующий отдел агентства. Общественность проинформируют о результатах расследования», — сообщила представитель АПБА.

Переходя от частного к общему, защита прав потребителей в лице Гусейнова утверждает о сложной ситуации на рынке продовольствия. Проблем здесь видимо – невидимо, в том числе и на рынке кондитерских изделий. Эксперт утверждает, что просроченная продукция не уничтожается, но обретает новую жизнь. Для этого перебиваются даты, меняется упаковка, скажем, старые бисквиты вынимаются из упаковки и продаются в целлофановых пакетах. При этом черви здесь не редкое исключение.

«В случае такого безобразия, потребители должны обращаться на «горячую линию» Агентства продовольственной безопасности по номеру 1003, — сказал глава ССП. – За червивую конфету полагается штраф в размере 1500 манатов. А ведь известно, что постановлением правительства № 94 все товары в торговой сети должны быть упакованы, иметь при себе адрес и номер телефона производителя, но это правило не соблюдается».

По словам эксперта, сеть магазинов «Оба» не исключение, поскольку такое в массе своей случается и на прочих рынках страны. «Сложившаяся ситуация, безусловно, результат массовых нарушений постановления Кабинета Министров № 94, — считает Гусейнов. — Просроченные продукты должны изыматься из продажи и уничтожаться. Однако на сегодняшний день конечным адресом просроченных товаров является именно потребитель. Зачастую просроченные товары убирают с полок магазинов и возвращают их дистрибьютору, а тот в свою очередь перебивает дату производства и сбывает товар по второму кругу».

Говоря о сложной ситуации на потребительском рынке, следует иметь в виду, что за контроль в упомянутом направлении отвечает Агентство продовольственной безопасности. Однако в этой структуре уверены, что наша страна впереди планеты всей по уровню безопасности пищевых продуктов. «Факты показывают, что в Азербайджане один из самых высоких показателей безопасности пищевых продуктов в мире. По индексу продовольственной безопасности наша страна набрала 89 баллов из 100 возможных. Это означает, что качество продуктов питания, импортируемых и производимых в Азербайджане, чрезвычайно высокое», — утверждает председатель ведомства Гошгар Тахмазли.

В отличие от Тахмазли, азербайджанские потребители иного мнения — по утверждению большинства опрошенных нами граждан, реализуемая в столичной сети молочная продукция таковой не является, а натурального молока днем с огнем не сыскать. В прессе то и дело появляются сводки о реализации масла и мяса непонятного происхождения в частности на рынке «8-го километра». Кстати, состоянием этого рынка и свойствами реализуемой здесь продукции должно заниматься непосредственно АПБА, но результатов работы этого агентства не видно. Хотя, возможно, это и есть результаты.