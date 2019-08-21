Над фортом де Брегансон безоблачное небо

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом был во Франции. В форте де Брегансон на Лазурном берегу состоялась его встреча с Эммануэлем Макроном.

Форт де Брегансон — официальная летняя резиденция французского президента с 1968 года. Эта крепость стоит тут со II века до нашей эры. Со времен президента Жоржа Помпиду форт стал интересен Франции, и любим ею.

В повестке переговоров значились Украина, Иран, Сирия, Ливия, а также будущее европейской безопасности. Визит российского президента состоялся за пять дней до саммита G7 в Биаррице, хозяином которого выступит Макрон.

По иранскому вопросу точки зрения сторон значительно совпадают. Они выступают за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и недопущение эскалации напряженности в регионе Персидского залива.

Помимо этого рассматривалась ситуация в Сирии. Франция была организатором международного вмешательства в дела этой страны, когда там началась гражданская война, и вообще этот регион, как бывшие колонии, входит в зону постоянного интереса Парижа.

Накануне переговоров Путина с Макроном сирийская авиация нанесла удар по турецкой колонне с военной техникой, которая вошла в провинцию Идлиб, по официальной версии, для проведения операции против местных курдов. В России же считают, что таким образом Анкара поддерживает базирующихся там протурецких боевиков и мешает войскам Асада полностью взять регион под контроль.

Понятно, что это прямое столкновение сирийской и турецкой армий может привести к резкой эскалации конфликта в Сирии. С непредсказуемыми как военными, так и политическими последствиями.

Со своей стороны, Франция и ЕС в целом хотели бы скорейшего завершения сирийской гражданской войны, чтобы выделить необходимые средства на возвращение назад беженцев. Об этом же говорил глава германского МВД.

Обсуждалась, кроме того, Ливия. Обе страны поддерживают отношения как с признанным ливийским правительством, так и с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Перспективы выхода из ливийской проблемы пока не просматриваются.

В Украине наибольший интерес и комментарии вызвали две темы. Во-первых, урегулирование конфликта на Донбассе и, во-вторых, предложенное Макроном возвращение России в G7.

В Киеве особое раздражение вызвал комплиментарный тон французского президента. В своем Facebook он написал на русском языке пост, в котором назвал Россию «европейской страной». «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений.

Я убежден, что в ходе этого многостороннего перехода нам надлежит развивать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией».

Об этом же Макрон говорил на пресс-конференции с Путиным. В свою очередь российский президент отметил, что в идею «Европы от Лиссабона до Владивостока» верил еще французский генерал и президент Шарль де Голль. Мы же отметим, что де Голль говорил о Европе от Атлантики до Урала. В этом географическом разночтении, специально допущенном двумя президентами на пресс-конференции, кроется существенное изменение французской политики.

Приглашение Путина в G7 со стороны Макрона в Украине многие встретили, особенно в социальных сетях, криками «зрада» (предательство, измена). При этом мало кто обратил внимание на вторую часть предложения «в случае разрешения конфликта в восточной части Украины».

Другими словами, Макрон четко обозначил для российского президента возможность возвращения в G7. Видимо этот вопрос уже прорабатывался, поэтому Путин на пресс-конференции по украинскому вопросу выразил «осторожный оптимизм». В этом его поддержал и французский собеседник, указавший на смену власти в Киеве и телефонные разговоры украинского президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой.

Не в последнюю очередь изменение французской и в более общем смысле европейской позиции в отношении Украины связано с проволочками в проведении глубоких реформ внутренней жизни. Об этом много говорилось в Киеве, но реально сделано очень мало. Не удивительно определенное охлаждение по отношению к Украине. Это наследие предыдущей власти и ее инерции на международном уровне. Если новая украинская власть покажет начало серьезных реформ, не только экономических, но также социальных, борьбой с олигархатом и продвижение демократических норм, то и отношение зарубежных партнеров изменится в пользу Киева.

Некоторое изменение французской позиции по отношению к России, не только в украинском вопросе, связано со значительным изменением политической конфигурации в Европе и Европейском союзе в частности.

В Германии неустойчивая внутренняя ситуация. Канцлер Ангела Меркель уже заявила, что в 2021 году уходит со своего поста. Тем самым превращается в хромую утку.

Какое партийное распределение будет в Бундестаге после очередных, а возможно и досрочных выборов сейчас в полной мере предвидеть невозможно. Ясно, что оно будет сильно отличаться от нынешнего.

Кстати, российскую карту не прочь разыграть и немецкие политики. В эти дни в Москве вел переговоры германский министр иностранных дел Хайко Мас. У Кремля потребности в консультациях с немецкой стороной не было, и его не приглашали. Скорее всего, визит понадобился исходя из внутригерманской ситуации. Как предполагает немецкое информационное агентство N-tv, Мас может попытаться стать главой Социал-демократической партии. В октябре на съезде она будет выбирать своего лидера. Для успеха Масу опять-таки нужны внешнеполитические достижения.

К этому можно добавить политическую турбулентность в Италии из-за отставки премьер-министра и очень вероятных досрочных парламентских выборов, сосредоточенность Великобритании на выходе из ЕС. Вот и получается, что для Макрона сейчас лучшее время для перехвата дипломатической инициативы не только в отношении России, но и США. Не случайно Дональд Трамп согласился с возможностью возвращения Москвы в G7. Однако это было сделано вслед за французским президентом, и он показал, что первенство отдавать не хочет.

В сентябре в Москве намечена встреча в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции. Кроме того, президент Франции принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020 года на празднование юбилея победы над Германией.

В силу указанных и других причин ЕС утерял в значительной мере дипломатическую инициативу по важнейшим международным вопросам от Ирана до Китая и Ближнего Востока.

И в этом смысле для Макрона, который хочет представлять союз на международном уровне, важной является встреча G7 в Биаррице. Ему необходимо, чтобы саммит завершился подписанием итоговой декларации, и не случилось заминки как на предыдущей встрече в Квебеке в прошлом году. Тогда из-за несогласия Дональда Трампа с остальными участниками никакой документ не был подписан. Одновременно Макрон сможет сообщить другим участникам точку зрения Путина по основным международным проблемам.

Ожидать скорых последствий переговоров Путина и Макрона не стоит. Несмотря на комплиментарный тон французского президента его российский коллега не склонен идти на какие-либо уступки. В Москве предпочитают ждать, когда по ее мнению Запад из-за внутренних противоречий сам созреет для принятия российских условий.

Дипломатическое потепление соответствовало погоде. Над фортом де Бергансон было безоблачное небо.