Начинается снос 130-летнего здания в центре Баку

Ведутся подготовительные работы для сноса находящегося в аварийном состоянии трехэтажного здания по адресу улица Мирзаги Алиева 150, Ясамальский район Баку.

Об этом сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы исполнительной власти (ИВ) Баку Исрафил Керимов.

По словам руководителя пресс-службы, в настоящее время завершается переселение семей из трехэтажного дома.

«Здание построено в 1889 году, здесь проживало 43 семьи. В 1989 году Совет народных депутатов города Баку вынес решение о переселении жителей здания. В то время было переселено 23 семьи. В эти квартиры позднее заселились вынужденные переселенцы. Однако, сегодня они также переселены. В настоящий момент по данному адресу проживает четыре семьи, три из них — вынужденные переселенцы. В ближайшие дни эти семьи также будут переселены, и начнется демонтаж здания», — сказал Керимов.