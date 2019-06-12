Начинается продажа билетов на Евро-2020

С 16:00 12 июня стартуют продажи билетов на Евро-2020, некоторые матчи которого пройдут в Баку.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА., передает Oxu.az.

Как отмечается, цены на билеты будут варьироваться от 30 до 125 евро в зависимости от категории. Так, стоимость билетов на матчи группового этапа и четвертьфинала первой категории составит 125 евро (250 манатов — ред.), второй — 75 евро (150 манатов — ред.), третьей — 30 евро (60 манатов — ред.).

Билеты можно будет приобрести только на официальном сайте турнира — Euro2020.com

Матчи чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.

В рамках празднования 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведет самый масштабный Евро в истории. Он пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге (Россия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Риме (Италия), Бухаресте (Румыния), Дублине (Ирландия), Копенгагене (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапеште (Венгрия) и Амстердаме (Нидерланды). В продажу поступит рекордное количество билетов — три миллиона.

Стартовую встречу примет Олимпийский стадион в Риме, а финал — лондонский «Уэмбли».

В Баку пройдут три групповые встречи и одна игра четвертьфинала.