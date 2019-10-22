Начавшийся против него процесс импичмента Трамп назвал линчеванием

Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который инициировали в отношении него демократы, отметив, что «однажды» республиканцы смогут сделать то же самое, если пост главы государства займет представитель Демократической партии.

«И когда-нибудь, если президентом станет демократ, и республиканцы получат большинство в палате представителей, даже с очень маленьким перевесом, они смогут устроить президенту импичмент без должной процедуры, объективности и законных прав на это. Все республиканцы должны запомнить то, свидетелями чего они здесь являются – линчевание. Но мы победим!» – написал американский лидер в своем официальном аккаунте в Twitter. (РИА Новости)