Начавшийся против него процесс импичмента Трамп назвал линчеванием

Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который инициировали в отношении него демократы, отметив, что «однажды» республиканцы смогут сделать то же самое, если пост главы государства займет представитель Демократической партии.

«И когда-нибудь, если президентом станет демократ, и республиканцы получат большинство в палате представителей, даже с очень маленьким перевесом, они смогут устроить президенту импичмент без должной процедуры, объективности и законных прав на это. Все республиканцы должны запомнить то, свидетелями чего они здесь являются – линчевание. Но мы победим!» – написал американский лидер в своем официальном аккаунте в Twitter. (РИА Новости)

| 2019-10-22T17:42:02+00:00 22 октября 2019, 22:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss