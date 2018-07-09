Начато расследование против СМИ

Генпрокуратура возбудила уголовные дела в связи с распространением провокационной информации о покушении на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева и публичные призывы, направленные против государства.

«По факту публичных призывов к терроризму посредством некоторых профилей в социальных сетях возбуждены уголовные дела по статье 242.2 (публичные призывы к терроризму) УК.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) УК за публичный призыв к насильственному захвату власти или насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики путем организации незаконных акций протеста. Эти уголовные дела для проведения предварительного расследования были направлены в Службу государственной безопасности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

Наряду с вышеуказанным, несмотря на то, что Генеральная прокуратура дважды официально предупредила должностных лиц, ответственных за размещение данных на сайтах «criminalaz.com» и «bastainfo.com», в связи с нарушением ими 10 статьи закона «О средствах массовой информации» Азербайджанской Республики, они, вновь нарушив закон, 3-6 июля 2018 года в статьях под разными заголовками намеренно распространили ложную информацию. По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений) УК, проведение предварительного расследования поручено прокуратуре города Баку», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица веб-сайтов «topxeber.az « и «fia.az», грубо нарушив требования статьи 10 закона Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации», целенаправленно распространяли не опирающиеся на конкретные факты информации «сенсационного» характера, вызывающие путаницу в общественном мнении. В связи с этим руководители этих веб-сайтов были приглашены в Генпрокуратуру, где им было сделано предупреждение.

«С целью ограничения доступа к интернет-информационным ресурсам веб-сайтов «Bastainfo.com», «criminalaz.com», «topxeber.az» и «fia.az», а также принятия соответствующих мер в отношении этих сайтов, направлено обращение в Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики», — говорится в информации.

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