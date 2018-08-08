Начата транспортировка нового вида грузов по железнодорожному маршруту Баку — Тбилиси — Карс

Начата транспортировка нового вида грузов по железнодорожному маршруту Баку — Тбилиси — Карс.

Как сообщает Report, ADY Express организует поставку грузов Магнитогорского металлургического комбината по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разработал новый маршрут поставки металла в Турцию.

Как сказано в сообщении компании, ММК доставил пробную партию металлопродукции в Турцию по железнодорожному маршруту Магнитогорск — Баку — Тбилиси — Карс.

«В настоящее время с азербайджанским оператором ADY Express разрабатывается возможность поставки по этому маршруту до 250 тыс. тонн металлопродукции в год, или около трети потребности MMK Metalurji в горячекатаном рулоне», — сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что 4 контейнера общим весом 120 тонн доставлены на дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината в Турции. Вагоны с металлопродукцией преодолели расстояние в 5 тыс. км за 17 дней. До настоящего момента поставки горячекатаного рулона на ММК Metalurji осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске: протяженность данного маршрута составляет более 6 тыс. км, время в пути – 30 дней.

«Диверсификация логистических потоков позволит компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок также позволит избежать механических повреждений товарной продукции и обеспечит сохранение качественных характеристик металла. К тому же, снижение сроков доставки позволит оптимизировать оборотный капитал компании за счёт снижения запасов в пути. Помимо этого, новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун», — сказано в сообщении.

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